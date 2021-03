Freiwillige mit Corona infiziert: Studie gestartet

Im Zuge einer Studie sind in Großbritannien die ersten Freiwilligen mit dem Erreger SARS-CoV-2, der Covid-19 auslöst, infiziert worden. Laut Angaben des Gesundheitsministeriums in London haben am Royal Free Hospital (Bild oben) die sogenannten Human-Challenge-Analysen am Samstag begonnen. Früheren Angaben zufolge handelt es sich um die allererste Untersuchung weltweit, bei der Menschen gezielt mit dem Coronavirus infiziert werden.