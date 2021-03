Zwei Drittel für Jonischkeit

Jonischkeit zeigte sich gleich nach der Wahl überwältigt. Die große Mehrheit der Stimmen sei die beste Grundlage für eine gute und stabile Zusammenarbeit in der Zukunft. Der designierte Superintendent freut sich, jetzt Burgenländer zu werden und sein zu dürfen. Im neuen Amt will er „gemeinsam statt einsam“ arbeiten, „agieren statt reagieren“ und auch innovative, zukunftsweisende Initiativen in den Regionen fördern.