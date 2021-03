Comeback? Ibrahimovic-Hammer rückt immer näher

Zlatan Ibrahimovic steht einem Medienbericht zufolge vor der Rückkehr in die schwedische Nationalmannschaft. Das Portal „FotbollDirekt.se“ schrieb am Samstag, dass der 39 Jahre alte Superstar von Trainer Janne Andersson für die anstehenden Qualifikationsspiele für die WM 2022 in Katar nominiert werden solle.