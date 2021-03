ÖGB: Frauen sind müde, erschöpft, oft arbeitslos

Am wichtigsten seien Maßnahmen am Arbeitsmarkt, spezielle Konjunkturpakete und der Ausbau der Kinderbetreuung inklusive Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem ersten Jahr. Der Ausbau der Kinderbetreuung würde nicht nur Arbeitsplätze schaffen, sondern auch Vollzeitbeschäftigung für Frauen ermöglichen. „Wir brauchen Arbeitsmarkpakete, die Frauen neue Jobchancen ermöglichen“, so Schumann. Was die Regierung bisher geliefert habe, sei zu wenig, kritisiert die Gewerkschaftsvertreterin. Als Beispiel nennt sie eine Pflegestiftung, in der Frauen (und natürlich auch Männer) speziell für Pflegeberufe ausgebildet werden.