Corona-Party gesprengt, Musikant angezeigt

23 Gäste, eine Kellnerin und der Besitzer haben in der Nacht auf Samstag in einem Lokal in Wien-Ottakring gefeiert, mitten im Corona-Lockdown der Gastronomie. Anrainer beschwerten sich über Lärm und das ständige Kommen und Gehen, worauf das Stadtpolizeikommando ausrückte und gegen 23.30 Uhr „Vollbetrieb“ in dem Lokal feststellte, berichtete Polizeisprecher Daniel Fürst.