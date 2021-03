Lamparter: „Habe gebraucht, um das zu verarbeiten“

Am Abend wurde er im Teamhotel empfangen, durfte ein Bierfass anzapfen. „Das ist nicht so gut gelungen“, scherzte er, „das übe ich noch ein bisserl.“ Umso besser glückte ihm sein Wettkampf. „Es war der perfekte Tag“, sinnierte Lamparter, der vom „besten Sprung meiner Karriere“ erzählte, auch in der Loipe eine sensationelle Leistung abrief. Und am Morgen danach schon wieder ein Strahlen auf den Lippen hatte. „Es war ein unglaubliches Gefühl, in der Früh aufs Nachtkästchen zu schauen und das Weltmeistertrikot neben mir liegen zu sehen.“