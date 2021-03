Stefan Kraft: „Unglaublich, was hier passiert ist“

„Es ist unglaublich, was hier passiert ist“, war Kraft fassungslos. Im Sommer hatte er massive Rückenprobleme, die ihn im Winter erneut plagten. Zudem bremste ihn eine Corona-Infektion aus: „Ich konnte bei der Skiflug-WM in Planica meine Socken nicht mehr anziehen. Jetzt hier zu stehen, da muss ich vielen danken.“ Nach tollen Trainingsleistungen und dem Sieg in der Quali wurde ihm klar, dass etwas möglich ist: „Ich redete es mir so lange ein, bis ich es geglaubt habe.“