Mars-Rover „Perseverance“ unternahm 1. Testfahrt

Der etwa eine Tonne wiegende „Perseverance“ hat in den kommenden zwei Jahren viel vor: Er soll den „Jezero Crater“ untersuchen. In diesem ausgetrockneten See mit einem Durchmesser von 45 Kilometern, in dem er gelandet ist, wird er auch nach Spuren früheren mikrobiellen Lebens Ausschau halten. Weiters soll der Rover das Klima und die Geologie des Planeten erforschen.