Hochaufgelöste Grüße vom Mars: 360-Grad-Panorama

Die Kamera ist in der Lage, Details von nur drei bis fünf Millimetern aufzuzeichnen - sie kann auch zoomen und so Einzelheiten in weiter Ferne von zwei bis drei Metern deutlich erkennen. In den kommenden zwei Jahren soll der Rover seinen Landeplatz, den „Jezero Crater“, einen ausgetrockneten See mit einem Durchmesser von etwa 45 Kilometern, weiter erkunden.