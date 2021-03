Kopftuch bei jungen Mädchen ist immer noch Thema

In der Schweiz kann das Volk morgen, Sonntag, über ein „Verhüllungsverbot“ an öffentlichen Orten abstimmen, ausgehend von einem Verein gegen den politischen Islam. Die Landes-ÖVP nutzt den Anlass, um daran zu erinnern, dass auch in Österreich noch einige Fragen diesbezüglich offen sind, etwa das Kopftuchverbot.