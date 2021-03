Izzy Hämmerle schlägt in Georgien zurück

Und auch der Kampf um den Sieg geriet zu einer “brutalen“ Schlacht in der „Izzy“ sich sogar auf den Hosenboden setzte, am Ende allerdings noch als Dritter hinter Visintin und Kobelt ins Ziel kam und damit 60 Punkte holte. Nun hat Hämmerle vor dem Weltcupfinale am 20. März in Veysonnaz 62 Punkte Vorsprung auf Grondin. Heißt: Ein sechster Platz würde ihm zum dritten Gesamtweltcupsieg in Serie reichen.