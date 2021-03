35 Chalets auf dem idyllischen Hochzeitsberg

Eigentlich gab es nur zwei Gründe, warum sich Brautpaare nicht für eine Hochzeit am Hochzeitsberg entscheiden: Der erste ist, der Wunschtermin ist vergeben. Der zweite, die ganze Festgemeinde will direkt vor Ort übernachten. „Dieses Thema packen wir jetzt an“, betonen Malinovic und Gollatz. Jahrelang dachten die Geschäftsführerin und der Hannersberg-Gründer über ein Zimmerangebot nach, nun konnten die Planungen im Nu abgeschlossen werden. „Der Aufbau der Vollholzhäuschen aus burgenländischer Hand geht extrem schnell“, wissen Architekt Martin Schwartz aus Oberwart und die Handler Bau GmbH in Neutal.