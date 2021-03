Höherwertige Schutzmasken führen zu Problemen

Schwer, erlaubte Masken zu erkennen

Der Oberösterreichische Verkehrsbund hat sich mittlerweile ebenfalls eingeschaltet und um Stellungnahme seitens des Verkehrsunternehmens in der Causa gebeten. Einfach zu lösen sein dürfte das Problem allerdings nicht. „An den Anblick von FFP2-Masken sind wir mittlerweile alle gewöhnt“, so OÖVV-Sprecher Klaus Wimmer auf APA-Anfrage. Mit dem Auftreten anderer, gleichwertiger Masken werde es schwierig, rasch zu erkennen, ob die Maske erlaubt sei oder nicht, „oder ob ein vorgelegtes Zertifikat jetzt gültig ist oder nicht“, so Wimmer.