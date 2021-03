E-Autos verbrauchen weniger Rohstoffe als Benziner

Rohstoffbedarf für E-Autos wird weiter sinken

Damit sei die Abhängigkeit vom Erdöl in Europa derzeit bei weitem höher als der Bedarf an Batterierohstoffen. Eine Diskrepanz, die der Studie von T&E zufolge noch zunehmen werde, da der technische Fortschritt nicht still stehe. Im Laufe des nächsten Jahrzehnts soll sich demnach die Menge an Lithium in Batterien von Elektrofahrzeugen um die Hälfte senken lassen. Die benötigte Menge an Kobalt werde um mehr als drei Viertel und der Nickelbedarf um etwa ein Fünftel sinken. Zugleich werde den Bedarf an neuen Rohstoffen zur Herstellung von E-Autos deutlich reduziert werden, was man von Verbrennern laut T&E „nicht gerade behaupten kann“.