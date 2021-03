„Beschaffungsvorgang soll für Transparenz sorgen“

Immer einsatzbereit

Was die Stationierung der Hubschrauber anbelangt, müsse man immer in der Lage sein, in ganz Österreich einsatzbereit zu sein und das, bei jeder Wetterbedingung. „Es hat bis jetzt keinen Einsatz gegeben, wo das nicht gelungen ist“, so Tanner. In Zukunft werde man in Vorarlberg und Klagenfurt aber zusätzliche Hangars schaffen.