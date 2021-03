CAS hob Sperre gegen iranischen Judo-Verband auf

Mollaei hatte sich der Anordnung bei der WM in Tokio widersetzt und das Halbfinale gegen den Belgier Matthias Casse verloren, sich anschließend aber nicht in sein Heimatland zurück getraut. Er floh nach Deutschland und kämpft seitdem für die Mongolei, für die er auch an den Olympischen Spielen in diesem Sommer - ebenfalls in Tokio - teilnehmen will. Schon seit mehreren Jahrzehnten treten iranische Sportler nicht gegen israelische Kontrahenten an, weil der Iran Israel als Staat nicht anerkennt. Auch im Judo kam es in der Vergangenheit wiederholt zu plötzlichen Verletzungen oder anderen Vorkommnissen, damit Iraner ein Duell mit einem Israeli vermeiden konnten.