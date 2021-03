Pulverfass Gladbach: Für Rose könnte es eng werden

Am Dienstag wird es für den Trainer sehr speziell: Er trifft im Pokal-Viertelfinale auf seinen kommenden Arbeitgeber Borussia Dortmund. Viel Brisanz also, denn bei einem Ausscheiden könnte es für Rose richtig eng werden. In der Liga ist die Champions-League-Qualifikation derzeit außer Reichweite und sogar die Europa-League-Plätze sind ein gutes Stück entfernt.