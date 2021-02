Ab 18.30 Uhr LIVE: Leipzig gegen Mönchengladbach

Die Verantwortlichen von RB Leipzig halten sich im Kampf um die Tabellenspitze der deutschen Bundesliga verbal deutlich zurück. „Wir waren in der letzten Saison Herbstmeister und am Ende Dritter. Deshalb rufen wir nicht den Meisterkampf aus“, sagte Vorstandschef Oliver Mintzlaff am. „Es macht keinen Sinn, unser Saisonziel Champions-League-Qualifikation über Bord zu werfen und zu sagen, wir greifen die Bayern an.“ Heute Abend trifft Leipzig auf Borussia Mönchengladbach - mit sportkrone.at sind Sie ab 18.30 Uhr live dabei!