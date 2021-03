Offiziell! Djokovic knackt Bestmarke von Federer

Novak kehrt in die Top-100 zurück

Aus österreichischer Sicht hat neben dem weiterhin viertplatzierten Dominic Thiem nun Dennis Novak die Rückkehr in die Top-100 geschafft (von 102 auf 98). Jurij Rodionov verbesserte sich dank seinem Challenger-Finale in Nur-Sultan um 13 Ränge an die 139. Stelle. So gut war der Niederösterreicher noch nie platziert.