Sonntags-Rekord: Über 2100 neue Fälle und 23 Tote Kopieren

Insgesamt sind seit Samstag 156.014 Tests durchgeführt worden. Dabei wurden weitere 549 Infizierte in Niederösterreich bestätigt. In Wien wurden 500 Neuinfektionen verzeichnet, in der Steiermark waren es 408, in Oberösterreich 230, in Salzburg 138, in Kärnten 102, in Tirol 98, im Burgenland 54 und in Vorarlberg 44.