Demir in Rapids „Joker“-Rolle: „Nicht aufzuhalten“

Prominente Interessenten

Von Barcelona über Amsterdam und München bis hin nach Manchester - die Liste der Interessenten ist lang und prominent. Demir (Vertrag bis 2022) wird Rapid im Sommer eine fette Ablöse bringen - nur wie viele Millionen Euro kann Sportchef Zoki Barisic bei den Verhandlungen für seine heißeste Aktie erkämpfen? Viele (gute) Spiele würden helfen, steigern den Marktwert. Auch die Fans fordern (nur im Internet möglich) ihn in die Startelf.Weiter mit GeduldAber dort stand Demir in der Liga-Saison erst dreimal. Nur in Runde eins beim 4:1 in der Südstadt ging es gut, in Ried (3:4) und gegen WSG Tirol (0:3) nicht. Das spricht für Kühbauer: “Ich glaube, wir machen es richtig.„ Also mit Geduld, behutsam, um ihn zu schützen. Daher darf der Youngster auch keine Interviews geben.