So tauchten Lady Gagas entführte Hunde wieder auf

Nach dem brutalen Überfall, bei dem der Hundesitter der Sängerin Lady Gaga angeschossen und ihm zwei ihrer Vierbeiner entrissen wurden, sind die Tiere wieder in Sicherheit. Die Frau, die die Französischen Bulldoggen auf die Polizeiwache in Los Angeles brachte, soll sie kilometerweit entfernt an einem Pfosten angebunden gefunden haben. Nun fragt wohl nicht nur sie sich, ob die Unbekannte Anspruch auf die von der Künstlerin ausgesetzte fürstliche Belohnung von 500.000 Dollar hat.