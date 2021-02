Am Weltmeister messen lassen

Viele Menschen machen sich Sorgen um unser Land. Um unser Österreich, wie wir es kennen. Viele erkennen es nicht wieder. Das hat sicher viel mit der Pandemie zu tun, mit der seit bald mehr als einem Jahr fast alle Staaten der Welt zu kämpfen haben. In der atemberaubenden Entwicklung durch die gesundheitliche Bedrohung brechen nun an vielen Stellen Dinge auf, die lange Zeit, in den so genannten besseren Zeiten, schon lange fast unmerklich im Untergrund brodelten.