Corona: Nur wenige glauben an normalen Sommer

Ein normaler Sommer, wie von vielen im vergangenen Herbst - mit noch relativ vielen Freiheiten und der großen Hoffnung auf eine baldige Impfung vor Augen - erwartet, ist für die meisten nun gedanklich in weite Ferne gerückt: Wie die jüngste, im Rahmen des Austrian Corona Panel Projects (ACPP) der Universität Wien durchgeführte Befragung von Mitte Februar zeigt, sind derzeit neun von zehn Österreichern (89 Prozent) der Meinung, dass die Krise erst in mehr als sechs Monaten überstanden sein wird. Manche glauben an ein Ende überhaupt erst in mehr als fünf Jahren.