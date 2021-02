Formel E: Mortara im Diriyah-Training verunglückt!

Ein schwerer Unfall von Edoardo Mortara hat das 3. freie Training zum 2. Rennen der Formel-E-Weltmeisterschaft in Diriyah (Saudi-Arabien) überschattet! Der 34-jährige Vortages-Zweite war mit seinem Venturi heftig in die Streckenbegrenzung eingeschlagen. Via Twitter gab das Mercedes-Kundenteam Entwarnung, Mortara, der über Rückenschmerzen klagte, wurde zur Untersuchung in ein Spital gebracht.