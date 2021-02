Facebook, Twitter & Co: Noch in oder schon out?

Seit 2004 gibt es das soziale Medium „Facebook“ und es hat die Kommunikation weltweit verändert. Seitdem ist es viel einfacher, mit Freunden und Verwandten zu kommunizieren oder sich lustige Katzenvideos anzusehen. Hin und wieder sollte man sich doch auch eine Auszeit vom Internet gönnen, denn viele halten sich in den sozialen Netzwerken bereits mehrere Stunden am Tag auf und lassen sich oftmals durch Interaktionen wie „Likes“ und „Shares“ der Beiträge definieren. Umfragen zeigen zudem, dass viele aus der Generation Z bereits sozialen Medien bewusst meiden, um die psychische Gesundheit sowie die persönlichen Daten zu schützen. Um diese Auszeit aktiver zu stärken, findet jährlich am 28.2. der sogenannte „Ohne-Facebook-Tag“ statt. Wir wollen von Ihnen wissen: Nutzen Sie soziale Medien, und wenn ja, welche und in was für einem Ausmaß?