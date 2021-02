Mediziner warnen: Nicht auf den Frühling verlassen

Nowotny erinnerte an die drei Hauptübertragungswege: als wichtigster die Tröpfcheninfektion, also die direkte Ansteckung von Mensch zu Mensch über kurze Distanz, die Aerosole, also kleinste, luftgetragene Tröpfchen mit Viren, die nur in Innenräumen relevant seien, und schließlich die Möglichkeit einer Übertragung durch Schmierinfektionen, etwa über Türschnallen. Während bei Tröpfcheninfektionen die Saisonalität eines Virus „völlig egal“ sei, würden sich Übertragungen durch Aerosole und Schmierinfektionen nur in Innenräumen abspielen - wo ein Großteil der Ansteckungen passiere.