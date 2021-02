Kurz: Zusammenarbeit mit „First Movern“ ausbauen

Sebastian Kurz drückt bei der Beschaffung und Produktion von Corona-Impfstoffen aufs Tempo. „Das Ziel muss sein, bestehende Impfstoffe und Therapien möglichst schnell anzupassen oder neue schnell zu produzieren und dies möglichst eigenständig“, so der Bundeskanzler. Dazu sei Österreich mit seinen Partnern Dänemark und Israel in der Gruppe der „First Mover“-Länder seit dem Frühjahr in ständigem Kontakt. „Nun wollen wir die Zusammenarbeit ausbauen“, verriet der ÖVP-Chef, der gemeinsam mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am 4. März nach Israel reisen wird.