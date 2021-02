Kuba entwickelt seine eigenen Corona-Impfstoffe

Das kommunistische Kuba will seine Bevölkerung mit eigenen Impfstoffen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 schützen. Gleich vier Präparate werden zurzeit in klinischen Studien getestet. Noch im ersten Halbjahr will man alle Bewohner der Insel mit einem selbst entwickelten Vakzin impfen. Zwei von diesen Impfstoffen - Soberana 01 und Soberana 02 befinden sich in Phase III der klinischen Tests und könnten schon bald zugelassen werden. Schon demnächst will man mit Impfungen starten.