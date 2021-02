Bus nach Graz bald auch ab Pinkafeld?

Drei neue Busverbindungen zwischen dem Landessüden und Graz wurden im Jänner in Betrieb genommen. In Pinkafeld fordern nun immer mehr Bürger, dass die Verbindung von Bad Tatzmannsdorf nach Graz auch in ihrer Stadt Station macht. SP-Bürgermeister Kurt Maczek und Neos-Politiker Edi Posch setzen sich dafür ein.