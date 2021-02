Lady Gagas Hundesitter angeschossen, Tiere weg

Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag gegen 22 Uhr in West Hollywood. Viermal sollen die Täter Ryan Fischer in die Brust getroffen haben. Dann schnappten sie sich zwei der drei Französischen Bulldoggen, mit denen Fischer gerade Gassi gegangen war. Als die Polizei eintraf, war Fischer zwar bei Bewusstsein, doch das Atmen fiel ihm schwer. Er lieferte der Polizei noch wertvolle Hinweise, bevor er schwer verletzt ins Spital gebracht wurde.