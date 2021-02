Nur zwei Hundertstel fehlen Siebenhofer zum Sieg

Bärenstarke Leistung von Ramona Siebenhofer: Die ÖSV-Dame hat den Schwung nach drei fünften Plätzen bei der Ski-WM in Cortina in den Weltcup mitgenommen und als Zweite in der ersten von zwei Abfahrten in Val di Fassa den ersten Stockerlplatz der Saison eingefahren! Den Sieg holte sich mit nur zwei Hundertstel Vorsprung die Schweizerin Lara Gut-Behrami, die die Führung im Gesamtweltcup von der Slowakin Petra Vlhova (9.) übernahm. Tagesdritte wurde Weltmeisterin Corinne Suter aus der Schweiz.