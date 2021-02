Sonniges Bernhardseck über dem Lechtal

Wir starten jedenfalls beim Hotel Alpenrose in Elbigenalp Richtung Norden, um dann dem Fahrweg zu folgen, der in dem Sonnenhang in einer langen Schleife sanft zur Gibler Alm hinaufzieht. Dieser erste Abschnitt war zuletzt schon überwiegend aper, ab der Alm gab es bis zur Bernhardseckhütte jedoch eine durchgehende, dicke Schneedecke. Daran sollte sich nicht sehr viel geändert haben. Wer mit den Tourenski aufsteigt, muss diese jedenfalls ganz unten tragen, talwärts geht’s dann freilich deutlich schneller.