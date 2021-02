Private Anbieter gegen Sperren illegaler Portale

Viele Online-Portale bieten Glücksspiele an

Laut den derzeitigen Glücksspielmonopolregeln darf in Österreich einzig der teilstaatliche Casinos-Austria-Konzern Online-Glücksspiele anbieten - auf dessen Seite win2day. Daneben gibt es aber zahlreiche Portale, auf denen jeder Österreicher neben Sportwetten auch Roulette, Poker und Co. spielen kann. Die Anbieter stehen auf dem rechtlichen Standpunkt, dass sie eine Lizenz in einem EU-Land - meist Malta, dort ist es günstig - haben und daher in der gesamten Union agieren dürfen. Sie und auch Juristen aus dem In- und Ausland ziehen die EU-Konformität des heimischen Casinos-Monopols massiv in Zweifel.