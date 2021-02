Polizei Villach sucht nach gestohlenem Ölgemälde

Bisher sind die Täter noch unbekannt - klar ist nur eines: Sie stiegen im Zeitraum von 15. Januar bis 22. Februar in ein Wohnhaus in der Draustadt Villach ein und ließen ein Ölgemälde mitgehen. Das Gemälde - es zeigt ein Stillleben und ist in einen goldenen Rahmen gefasst - hing im Gangbereich im letzten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses.