Matthäus im lustigen „Infight“ mit Polizei in OÖ!

Dabei beginnt zunächst alles ganz harmlos - mit einer „Liebeserklärung“ an die oberösterreichische Landeshauptstadt. „Ich glaube, ihr habt in Linz die größte Dichte an Radarfallen in Mitteleuropa. Ich kenne mittlerweile jeden Polizisten schon persönlich per Handschlag“, merkte der 59-Jährige gegenüber den „Oberösterreichischen Nachrichten“ an.