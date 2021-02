Zehneinhalb Jahre Haft für deutschen IS-Chef

Er soll der Chef der Terrormiliz Islamischer Staat in Deutschland und für die Anwerbung von Kämpfern zuständig gewesen sein. Nun ist der Iraker Abu Walaa vor einem Gericht in Niedersachsen zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht erklärte den 37-Jährigen wegen Unterstützung und Mitgliedschaft in der Terrororganisation für schuldig.