Klimaschutz gefordert | Lockerungen gefordert

Mit einiger Ambition in Sachen Klimaschutz ist die türkis-grüne Regierung zu Beginn des Vorjahres angetreten - oder besser gesagt: mit Ambition zumindest auf der Seite des kleineren Koalitionspartners. Der türkise Kanzlerverein legte ohnehin nie großen Wert auf ein Profil als Klimaschutzpartei. Und dann kam auch noch Corona und verschüttete alles. Alles? Nein, da möge man sich nur nicht täuschen. Den Willen, gegen die Klimakrise anzukämpfen, den haben die Österreicher in großer Mehrheit nicht verloren. Das bestätigt eine neue Umfrage, die jetzt von den Proponenten des Klimaschutzvolksbegehrens veröffentlicht wurde. Demnach sagen vier von fünf Österreichern, die Regierung müsste mehr für den Klimaschutz tun, gar mehr als 90 Prozent wollen, dass das Steuersystem so gestaltet wird, dass klimafreundliches Verhalten begünstigt und für alle leistbar ist. Wenn man weiß, wie sehr die Politik der Kurz-Volkspartei durch Umfragen getrieben wird: Dann wird es allerhöchste Zeit, den in dieser Umfrage zum Ausdruck gebrachten Volkswillen auch umzusetzen!