Zwei weitere Geimpfte im Tiroler Landtag

„Für uns ist das eine große Erleichterung“

Doch interessanterweise wurde nun auch dieser gegen das Coronavirus geimpft. „Nach den exponierten Mitarbeitern in den Krankenanstalten und dem Regelrettungsdienst war laut Impfplan am Montag sowie Dienstag die Bergrettung Tirol an der Reihe“, verkündet Mair.