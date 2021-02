30 Bikes gestohlen: Ein Täter verurteilt

Jetzt musste sich einer der Beschuldigten in Eisenstadt vor Gericht verantworten. Der 26-Jährige gestand seine Beteiligung an neun Diebstählen und belastete auch seine Komplizen schwer. Am Ende setzte es für den Kriminaltouristen 13 Monate unbedingte Haft. „Der Angeklagte akzeptierte das Urteil, es ist bereits rechtskräftig“, so ein Sprecher zur „Krone“.