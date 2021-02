LVMH steigt ins Geschäft von Rap-Mogul Jay-Z ein

Absatz wegen Coronapandemie eingebrochen

Jay-Z hatte die kleine Kelterei in der französischen Champagne im Jahr 2014 gekauft. Er hatte die Premiummarke - ausgeschenkt in charakteristischen Metallflaschen mit einem Pik-As-Logo und daher auch Ace of Spades genannt - schon im Jahr 2006 entdeckt und öffentlichkeitswirksam in seinem Musikvideo „Show Me What You Got“ präsentiert. 2019 wurden weltweit rund 500.000 Flaschen verkauft - 2020 brach der Absatz wegen der Coronapandemie ein.