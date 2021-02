Ivona Dadic heißer Tipp für EM-Medaille in Polen!

Nominierte Athleten in Topform

Die sieben vom ÖLV an diesem Montag nominierten Athleten hatten allesamt bei den Titelkämpfen am vergangenen Wochenende eine Topform bewiesen. Dadic hatte die Titel im Weitsprung (6,08 m) und im Kugelstoßen (14,54 m) gewonnen sowie zudem im Hürdensprint in Saisonbestzeit von 8,53 Sekunden Platz drei belegt. Die beiden Hürden-Spezialistinnen Beate Schrott (8,17) und Karin Strametz (8,18) waren ebenso stark wie Andreas Vojta bei seinem großen 3000-m-Solo in 7:54,18. Jeweils zwei Titel hatten neben Dadic auch die Sprinter Markus Fuchs (60 m/200 m) sowie Susanne Walli (200 m/400 m) gewonnen. Und rechtzeitig in Fahrt vor der Hallen-EM kam auch noch Leni Lindner, die in Linz über 60 m zweimal das EM-Limit gelaufen war (7,38 und 7,37).