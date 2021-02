Pistengehen wird zur eigenen Sportdisziplin

Skitourengehen oder Skibergsteigen, also das Erklimmen von Bergen im Winter mit Skiern, ist alles andere als schnell erlernt. „Es braucht viel Erfahrung, denn im alpinen Gelände lauern Gefahren wie Lawinen und man muss mit den Skiern auch sicher wieder vom Berg hinunter kommen“, so der deutsche Extremskibergsteiger Benedikt Böhm, der den 8163 Meter hohen Manaslu in Nepal in einer Rekordzeit von 23,5 Stunden bestieg.