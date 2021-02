Gen-Variante begünstigt schwere Covid-19-Verläufe

Rezeptor fehlt vier Prozent der Menschen

Unter der Leitung von Elisabeth Puchhammer-Stöckl und in Kooperation mit Ärzten aus der Klinik Favoriten in Wien konnten sie zeigen, dass vor allem Menschen mit einem teilweisen oder gänzlichen Fehlen des NKG2C-Rezeptors schwere Verläufe von Covid-19 entwickeln. „Besonders häufig war das Fehlen des Rezeptors bei PatientInnen die mit Covid-19 auf Intensivstationen behandelt werden mussten, unabhängig von Alter oder Geschlecht. Auch genetische Variationen am HLA-E der infizierten Zelle waren mit der Schwere der Erkrankung assoziiert, wenn auch in geringerem Ausmaß“, so Puchhammer-Stöckl.