„Im schlechten Fall härtere Maßnahmen vor Ostern“

Weitere Öffnungen „nicht zielführend“

Eine exaktere Beurteilung der Entwicklung sei allerdings erst bis zum 1. März möglich. Klimek hält es derzeit nicht für zielführend, über weitere Öffnungen, wie etwa in der Gastronomie nachzudenken: „Sollte eine dritte Welle kommen, wäre diese stärker als im Herbst und dann würden wir in den Spitälern an die Kapazitätsgrenzen gelangen.“