Aich/Dob nach 3:1-Sieg erstmals Männer-Cupsieger

SK Aich/Dob hat zum ersten Mal in der Club-Geschichte den österreichischen Männer-Volleyball-Cup gewonnen. Die Kärntner behielten am Sonntag im Endspiel in Bleiburg gegen VCA Amstetten NÖ nach einem Satzrückstand noch mit 3:1 (-25,24,18,19) die Oberhand. Die Niederösterreicher hatten von 2016 bis 2018 im Cup triumphiert, in den jüngsten beiden Auflagen war UVC Graz erfolgreich gewesen. Der Damen-Titel ging an ASKÖ Linz-Steg dank einem 3:1-(17,-18,13,23)-Sieg gegen UVC Graz.