Corona: Fan-Wahnsinn in Deutschland und Italien

Dortmunder Nachtfeier

Während einige Schalke-Fans das Stadion stürmen wollten, kehrten die Dortmunder siegreich vom Derby gegen den Erzrivalen heim. In der Stadt wurden sie euphorisch empfangen. Wie der BVB-Star Mo Dahoud in seinem Instagram-Video vom Bus gefilmt festhielt, brachen bei den Fans bei der Ankunft des Mannschaftsbusses alle Dämme. Niemand dachte da an den Babyelefanten, das ist sicher.