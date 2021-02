Derby-Frust! Vermummte wollen S04-Stadion stürmen

Der absolute Tiefpunkt ist auf Schalke wohl erreicht. Gegen halb neun Uhr am Samstagabend versuchten in Gelsenkirchen vermummte Personen, das Stadion von Schalke zu stürmen. Wie die „Bild“ schrieb, sollen sich an die 200 bis 250 gewaltbereite „Ultras“, aber auch friedliche Anhänger, auf der Ost-Seite der Veltins Arena versammelt haben. Sie liefen dann gemeinsam Richtung Haupteingang, aber die Ordner ließen sie nicht eintreten.