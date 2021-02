Ehemaliger KZ-Wächter nach Deutschland ausgewiesen

Verfahren „mangels Tatverdachts“ eingestellt

Die Generalstaatsanwaltschaft Celle hatte 2020 Ermittlungen gegen B. aufgenommen, im Dezember aber „mangels hinreichenden Tatverdachts“ wieder eingestellt. „Die eingeräumte Bewachung von Gefangenen in einem Konzentrationslager, das nicht der systematischen Tötung der Gefangenen diente, reicht als solche für einen Tatnachweis nicht aus“, hieß es damals. Die Ermittlungen in den USA hätten den Beschuldigten nicht mit einer konkreten Tötungshandlung in Verbindung gebracht.