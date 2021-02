Russen genehmigen dritten eigenen Corona-Impfstoff

„Sputnik V“ mit 91,6 Prozent Wirksamkeit

Mittlerweile bestätigt ein Anfang Februar im medizinischen Fachblatt „The Lancet“ erschienener Artikel „Sputnik V“ eine Wirksamkeit von 91,6 Prozent. Russland strebt zudem eine Registrierung des Vakzins in der EU an. Ohnedies ist „Sputnik V“ bereits in mehr als 15 Ländern im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie im Einsatz.